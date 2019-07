Nei primi 5 mesi entrate tributarie e contributive in aumento

Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi, secondo i dati del Mef, mostrano nel complesso un aumento di 3.727 milioni (+1,4%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 1.720 milioni (+1,0%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (+2.089 milioni, +1,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi da attivita' di accertamento e controllo (+127 milioni, +3,3%) come anche quello delle entrate degli enti territoriali (+204 milioni, +1,9%). Le poste correttive risultano in aumento di 700 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (5,6%).

Le imposte dirette risultano pari a 83.633 milioni (+308 milioni pari a +0,4%). Le imposte indirette ammontano a 81.398 milioni (+1.781 milioni, pari a +2,2%). Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 156.653 milioni in aumento di 1.442 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (+0,9%). In flessione le imposte dirette (-15 milioni) mentre le imposte indirette registrano un aumento (+1.457 milioni, +1,9%). Gli incassi contributivi nei primi cinque mesi del 2019 sono risultati pari a 97.969 milioni, in aumento di 2.007 milioni (+2,1 in termini percentuali) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Le entrate contributive dell'INPS risultano pari a 90.442 milioni, registrando un aumento del 2,9% rispetto al 2018 (+2.575 milioni).

I premi assicurativi dell'INAIL ammontano a 4.489 milioni, segnando una riduzione di 531 milioni rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Le entrate contributive degli Enti privatizzati a tutto il mese di maggio risultano pari a 3.038 milioni, in lieve diminuzione rispetto al corrispondente dell'anno precedente (-37 milioni).

