Saracinesche abbassate domani a Vittoria durante i funerali di Simone

Saracinesche abbassate domani a Vittoria anche per i funerali del piccolo Simone. Confcommercio Vittoria aderisce al lutto cittadino e invita gli associati a tenere abbassate le saracinesche in segno di lutto. “Invitiamo anche stavolta tutti gli esercenti – sottolinea il presidente Gregorio Lenzo – ad osservare un minuto di silenzio, e a partecipare ai funerali che si terranno alle 16,30 a San Giovanni.

E' un segno di vicinanza alle famiglie. "Riteniamo sia il momento in cui tutta la città debba fermarsi e riflettere perché fatti come quelli tragici accaduti ai piccoli Simone e Alessio, e alle loro famiglie, possano trovare attenzione non solo da chi oggi è al governo ma da parte di tutte quelle persone che vogliono riscattarsi trovando nel rispetto delle regole del vivere sociale l’unica strada percorribile al fine di insegnare alle nuove generazioni quel senso di giustizia e di legalità che i tempi attuali stanno loro negando”.