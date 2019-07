Ripristinata la rete idrica nella zona industriale Modica Pozzallo

La rete idrica dell'area industriale Modica-Pozzallo è tornata a funzionare regolarmente da lunedì e dunque l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata: il servizio di distribuzione risulta perfettamente funzionante. Lo comunica l’ufficio periferico IRSAP di Ragusa dopo l’interruzione della distribuzione dovuta ad un guasto alla rete idrica causato dalla rottura di una condotta.

Venerdì scorso si è verificato un guasto alla condotta per via di una rottura e i vertici dell’Irsap hanno comunicato alle aziende insediate che a causare l’interruzione del servizio idrico nell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo era stata appunto una rottura nella condotta. L’ufficio periferico di Ragusa ha avviato d’urgenza la pratica per i lavori di ripristino per assicurare la funzionalità della stessa condotta. L’intervento è stato eseguito dalla ditta e l’erogazione è tornata regolare, tenendo conto dei tempi di accumulo, l’acqua è stata inviata dalla pompa ai serbatoi, e da ieri è tornata ad essere distribuita regolarmente nell’agglomerato.