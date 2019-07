Confcommercio Scicli aderisce al lutto cittadino

Anche la Confcommercio di Scicli aderirà al lutto cittadino proclamato dal sindaco per i tragici incidenti stradali delle ultime ore. Il presidente Raffaele Giallongo, con il responsabile comunale Peppe Puglisi, a nome di tutto il direttivo, esprimono il proprio cordoglio alle famiglie rimaste coinvolte in questa tragedia.

“Siamo sinceramente scossi da quanto accaduto – afferma Giallongo – e come associazione dei commercianti abbiamo chiesto ai nostri associati di tenere le saracinesche abbassate in segno di rispetto nello stesso momento in cui si terranno i funerali. Queste cose non devono più accadere. Che valore ha morire sull’asfalto? Esprimiamo tutto il nostro rammarico e dispiacere per le giovani vite volate via troppo presto”.