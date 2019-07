Al Modica Calcio anche Campailla e Vicari

Torna in rossoblu Salvatore Campailla. “Tornare a vestire la maglia del Modica è per me come tornare a casa”. Sono queste le prime parole da “nuovo” giocatore del Modica che nelle scorse ore si è incontrato e ha trovato l'accordo con il presidente Michele Zocco, e che diventa ufficialmente il primo acquisto dei “Tigrotti” dopo le riconferme di Alessandro Cassibba e Marco Basile.

Per il “roccioso” difensore, si tratta di un gradito ritorno con la maglia rossoblù che ha già vestito in passato togliendosi belle soddisfazioni. Campailla, infatti, ha contribuito fattivamente alla rinascita del calcio modicano vincendo con i “tigrotti” il campionato di Prima Categoria e l'anno successivo sempre con la maglia rossoblù ha sfiorato i play off nel campionato di Promozione. Poi lo scorso anno la parentesi con il Frigintini e ora il gradito ritorno al Modica calcio, fortemente voluto dal presidente Michele Zocco e dal Direttore Generale Pippo Vicari. E in queste ore il Modica Calcio si è assicurato anche le prestazioni del “bomber” Andrea Vicari che dopo diversi anni di “corteggiamento”, finalmente approda in rossoblu.

Con l'arrivo di Vicari, i rossoblù della Contea fanno un grande salto di qualità e si assicurano una buona dose di reti. Andrea Vicari, infatti, nelle ultime stagioni è stato tra i più prolifici attaccanti della categoria e con le sue reti nelle due stagioni precedenti ha assicurato la salvezza del Frigintini.