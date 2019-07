Impey vince la nona tappa al tour, Alaphilippe conserva la maglia gialla

Daryl Impey ha vinto la nona tappa dell'edizione numero 106 del Tour de France, la Saint-Etienne - Brioude di 170,5 chilometri. Il corridore sudafricano della Mitchelton-Scott ha battuto in volata Tiesj Benoot dopo un'intera giornata in fuga.

Il gruppo con tutti gli uomini di classifica e' arrivato con un ritardo di 16'24". Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserva dunque la maglia gialla con 23" di vantaggio su Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e 53" su Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Da segnalare la spaventosa caduta che ha coinvolto Alessandro De Marchi: il corridore italiano della CCC, protagonista nella tappa di ieri, e' finito giu' nelle fasi iniziali della frazione odierna sbattendo violentemente contro l'asfalto. Trasportato in ospedale con l'ambulanza, il 33enne corridore ha riportato diverse ferite al volto ed e' stato costretto al ritiro in attesa di ulteriori riscontri medici.

Domani in programma la decima tappa della Grande Boucle, da Saint-Flour ad Albi, della lunghezza di 217.5 chilometri: si tratta di una frazione decisamente pianeggiante con quattro GPM di difficolta' non elevata, probabile l'arrivo in volata.

