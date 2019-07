Una dieta per dimagrire in fretta: ecco cosa mangiare

Una dieta per dimagrire in fretta in estate prevede il consumo di alimenti a basso indice glicemico. E’ una dieta che prevede il consumo di alimenti freschi e di stagione.

Una dieta per dimagrire in fretta in estate comprende nel regime alimentare dietetico giornaliero insalate e tanta frutte. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù tipo di una dieta per dimagrire in fretta in estate e riattivare il metabolismo. Esempio di menù giornaliero. Colazione con 150 g di tofu cotto alla piastra, una mela, un bicchiere di latte parzialemente scremato e cereali. Spuntino: una pera e 20 g di parmigiano. Pranzo: un hamburger di soia, 50 g di pane di segale e un’insalata di cavolo o di verdure miste (lattuga, carote, finocchio,cetrioli, ecc).

Merenda: una macedonia di frutta senza aggiunta di zucchero. Cena: una porzione di di riso selvatico condito con ragù di soia e una arancia rossa. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.