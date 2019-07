Whatsapp, foto del profilo: scomparirà una funzione

Scomparirà presto da Whatsapp una funzione per la foto profilo, nelle prossime versioni beta della chat di messaggistica non sarà più possibile salvare la foto profilo. Un provvedimento che rendendo più difficile il salvataggio non voluto delle foto altrui intende garantire maggior trasparenza nelle comunicazioni.

I profili fake sono determinati proprio dal salvataggio delle foto e dagli screenshot nascosti. Al momento è opportuno sottolineare come la mancata funzione di salvataggio sarà testata solo ed esclusivamente sulle versioni beta dell’app.