La ricetta classica delle lenticchie è facile da preparare. E’ un piatto tipico invernale ma consumata fredda può essere un pasto ideale anche in estate. Ecco quali ingredienti occorrono per le lenticchie nella ricetta classica.

Ingredienti: lenticchie 250 g, sedano 2 coste, carote 2, una cipolla bianca, due patate piccole, uno spicchio di aglio, due zucchine, due foglie di alloro, chiodi di garofano, sale e olio di extravergine di oliva. Ma vediamo ora come si preparano le lenticchie ricetta classica. Mettete in ammollo le lenticchie, in acqua fredda per almeno 12 ore. Dopo aver lasciato le lenticchie in ammollo il tempo necessario, preparate le verdure. Tagliate le le carote, dopo averle pelate, il sedano, le patate e le zucchine. Fate scaldare l'olio con l'aglio in una casseruola dai bordi alti poi tritate finemente la cipolla versate facendola rosolare.

Fate cuocere per circa 10 minuti e poi versate le lenticchie 5 ben scolate dall'acqua di ammollo, le foglie di alloro e i chiodi di garofano e regolate di sale. Infine versate l'acqua calda 8, o brodo vegetale, portate dolcemente a bollore, coprite con un coperchio e fate cuocere a fuoco dolce per circa 2 ore, o fino a che le lenticchie siano ben cotte e tenere. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito, sia ricette di dolci che di primi piatti e non solo.