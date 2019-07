Vittoria, eseguita autopsia sul corpo di Simone, mercoledì ai funerali Di Maio

E' stata eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo del piccolo Simone, giunto oggi a Vittoria dal Policlinico di Messina dove è rimasto ricoverato due giorni dopo avere subito l'amputazione delle gambe. Ad eseguire l'esame autoptico nell’obitorio del cimitero di Vittoria è stato il medico legale Francesco Coco, lo stesso che lo ha eseguito sul corpo del cuginetto Alessio, deceduto sul colpo giovedì.

L'esame si è concluso intorno alle 22.00 e per avere l'esito bisognerà ancora aspettare qualche giorno, secondo le prime indiscrezioni però potrebbe essere stato l'insorgere di una grave infezione a provocare il decesso del piccolo. I funerali saranno celebrati mercoledì e ad occuparsene sarà un'agenzia funebre diversa da quella che si è occupata delle esequie di Alessio, dopo le polemiche che sono state sollevate per la vicinanza della stessa ad uno degli occupanti il Suv che ha travolto ed ucciso i due bambini mentre giocavano sull'uscio di casa.

Ed è di stasera l'annuncio della presenza del ministro Luigi Di Maio a Vittoria. Di Maio ha cancellato tutti gli appuntamenti in agenda mercoledì per partecipare al funerale del piccolo Simone. Ad annuncialo è stato l'ufficio stampa del ministro. Proprio Di Maio ieri aveva dichiarato a proposito della tragedia di Vittoria rivolgendosi al responsabile Greco: "Per uno così il carcere non basta".