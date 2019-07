Due morti in poche ore a Scicli, lutto cittadino

Il sindaco di Scicli ha proclamato il lutto cittadino in seguito alle due giovani vite spezzate sulle strade cittadine in due diversi incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore a Cava d'Aliga e a Scicli. Il primo stanotte intorno alle due costato la vita ad una giovane mamma e l'altro stamattina costato la vita ad un ragazzo di sedici anni.

Il sindaco Giannone e l’amministrazione comunale hanno deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata in cui si terranno i funerali di Martina e Said, le due giovani vittime della strada che Scicli piange in queste ore. Sul tema della sicurezza e della responsabilità di chi è alla guida a Scicli negli anni è stato fatto molto, ma molto bisogna ancora fare. Ora è il momento del dolore, del raccoglimento, della preghiera.