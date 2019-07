E' stato trovato morto oggi a Pozzallo il 32enne scilitano Lorenzo Trovato. L'uomo, pregiudicato è stato trovato senza vita in un casolare, le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Trovato aveva precedenti per droga e per detenzione illegale di pistola, ed era stato arrestato nel 2008 nell'operazione Mixer.

Per chiarire le cause del decesso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione dei Carabinieri.