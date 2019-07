Incidente a Cava D'Aliga, travolta da un'auto: muore Martina Aprile

Incidente stradale mortale la notte scorsa intorno alle ore 2 a Cava D’Aliga, frazione rivierasca di Scicli. A perdere la vita è stata una giovane sciclitana di 24 anni, Martina Aprile, travolta da un’auto nei pressi di un noto ristorante pizzeria in viale della Pace.

Secondo le prime informazioni la donna aveva finito il turno di lavoro e stava buttando l’immondizia insieme ad un suo collega quando è stata investita dall’auto. Per la donna non c’è stato nulla da fare mentre il suo collega è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti carabinieri per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.