Aggredisce ausiliaria del traffico a Modica, denunciato 64enne

Un 64enne modicano è stato denunciato dalla Polizia locale a Modica per avere inveito contro un' ausiliaria del traffico che lo aveva invitato a spostare l'auto in divieto di sosta. La donna lo aveva aveva chiesto di spostare il mezzo parcheggiato nello spazio riservato ad altri veicoli, ma l'automobilista S.A. ha reagito, usando frasi molto pesanti e inopportune.

L’ausiliaria, a quel punto, ha chiesto all’automobilista di esibire, come previsto dal codice della strada, i documenti d’identità per la contestazione dell’infrazione ma l’uomo si è ripetutamente rifiutato. In ausilio, nel frattempo, è arrivata una pattuglia della polizia locale che, alla richiesta dei documenti di guida, ha ricevuto un altro diniego con l’aggiunta di insulti e frasi legate al proprio sesso, espresse alla presenza di più persone. L’uomo ha cercato anche di allontanarsi ma è stato bloccato dato che i poliziotti della “Locale” si sono posti davanti al suo veicolo.

Successivamente è stato identificato. Gli è stato contestato sommario processo verbale riguardante il divieto di sosta, e, quindi, è stato deferito alla Procura della Repubblica per oltraggio a pubblico ufficiale.