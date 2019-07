Parco degli Iblei, l'intervento del sindaco di Ispica

Anche il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie interviene sul Parco degli Iblei assicurando che la città è in prima linea per la tutela del territorio, ma che le decisioni vanno assunte attraverso il dialogo vero ed il confronto con chi rappresenta tutti i giorni intere comunità.

Muraglie dichiara: "Non faremo un solo passo indietro e tuteleremo le ragioni della nostra economia locale, che si alimenta prevalentemente del pil prodotto in agricoltura, dinnanzi a decisioni afferenti il Parco degli Iblei che potrebbero danneggiare le nostre aziende agricole e non solo. Accogliamo favorevolmente la decisione del Commissario Piazza di convocare un tavolo di concertazione prima della riunione capitolina presso il ministero competente dove si decideranno le sorti del territorio Ibleo. La nostra Amministrazione rappresenterà le ragioni di associazioni, imprenditori e semplici cittadini vivamente preoccupati per decisioni che potrebbero essere assunte e che sono distanti dai reali bisogni del territorio".