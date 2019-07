Danzart Festival a Marina di Ragusa dal 20 al 27 luglio nel suggestivo scenario del Porto turistico. Una quinta edizione tutta da non perdere. Sullo sfondo il porto ibleo, scelto per la prima volta come location della manifestazione diretta da Cetty Schembari, il sole che si tuffa nel mare alla luce di un tramonto mozzafiato, le stelle che si specchiano nelle acque antistanti nelle caldi notti estive.

S’inizia il 20 luglio con lo spettacolo Milonga del Corazon, la sensualità del tango argentino del gruppo Tango per Passione, per una serata in collaborazione con il DanzArt Festival (ore 21.30 - ingresso a pagamento). Il ritmo irresistibile della danza caraibica farà invece ballare domenica 21 luglio per la serata Salseando on the beach, in collaborazione con lo CSEN che avrà in apertura anche uno spettacolo a cura dell’Asd Siculatino di Ragusa (ore 21.30 – ingresso libero). Lunedì 22 luglio attesa per il casting del contest TV di Canale Italia Next Generation Danza con i giudici Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini dell’Arena di Verona, che in apertura di serata saranno impegnati anche nella coreografia “La chanson des vieux amants” dello stesso Condello, seguiti dai ballerini Federica Bella e Mario Soletti che danzeranno sulle meravigliose coreografie di Luca Barbagallo, con la sua creazione “Orfeo e Euridice.

Un amore senza confini (ore 22.00 – ingresso libero). Originale lo spettacolo del giorno dopo, martedì 23 luglio, della compagnia E.sperimenti, dal titolo Hopera e Trinacria: un trittico nato dalle tre produzioni coreografiche principali della compagnia, Hopera, Per...inciso, Convergenze, unito dal linguaggio nuovo, contaminato, fresco e geniale del direttore del team coreografico, Federica Galimberti (ore 22.00 – ingresso libero). Sono le donne invece le protagoniste della serata di giovedì 25 luglio, le loro storie di sognatrici che sono poi le storie di tutti noi, raccontate attraverso la danza e l’arte nello spettacolo Womanifesto di e con Ilona Bekier (ore 22.00 – ingresso libero).

DanzArt punta i riflettori sulle giovani promesse della danza, rappresentando per loro un’importante vetrina nazionale. Ai talenti è dedicata la serata del 26 luglio On stage con le performance di giovani ballerini provenienti dalle Accademie e dalle Scuole nazionali e internazionali. Durante la serata Amen Collection & Italian International Pictures presenteranno la compagnia Friends Art Musical diretta da Alessia Bella e Mario Mannino, impegnata in quadri coreografici estratti dall’“Opera su musica SHOAH... l’amore è una scelta”, con le coreografie firmate da Luca Barbagallo, in particolare “Le grigie impronte della polvere” e “Verso quel non so di noi”. Sul palco i ballerini Federica Bella, Martina Calcagno, Noemy Cottonaro, Noemi Cannavò, Armida Mannino, Serena Guerrera, Giulia Sciuto, Greta Orlando, Mario Soletti e Riccardo Guarnaccia (ore 22.00 – ingresso libero).

Infine sabato 27 luglio grande gala con lo spettacolo finale e le premiazioni con le prestigiose borse di studio. Tre i momenti di danza in programma: il primo sarà dedicato all’ultimo estratto dall’Opera su musica “SHOAH... l’amore è una scelta” con la coreografia firmata da Luca Barbagallo; seguirà “Echi d’infinito” con i ballerini Martina Calcagno, Mario Soletti, Federica Bella e Riccardo Guarnaccia; e infine “Ama” con i danzatori Martina Calcagno e lo special guest Amilcar Moret Gonzalez (ore 22.00 - ingresso libero).