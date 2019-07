Avviate ieri a Marina di Modica le iscrizioni a Miss Contea

Prima tappa ieri a Marina di Modica per le iscrizioni al concorso "Miss Contea". Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Lido Corallo a Marina di Modica, la prima tappa delle iscrizioni al concorso più atteso dell'estate modicana. Dalle 16 in poi, ragazze e ragazzi di ogni fascia di età si sono avvicinati incuriositi ai banchetti sponsorizzati per avere informazioni sulle selezioni e per dare la loro candidatura.

La seconda tappa si svolgerà sabato 20 luglio presso il Lido Scirocco e la terza ed ultima, domenica 21 luglio, presso il Lido Oasi Maganuco. A seguire si organizzeranno le fasi selettive davanti ad una giuria di esperti del settore, per individuare le 15 ragazze ed i 15 ragazzi che parteciperanno alla serata finale del 18 agosto in Piazza Matteotti.