Modica Calcio, riconfermato anche Basile

Altra riconferma in casa Modica Calcio. Dopo Alessandro Cassibba, a trovare l'accordo con la nuova dirigenza modicana è stato il difensore Marco Basile che per il terzo anno consecutivo difenderà i colori della sua città. Con Marco Basile, il Modica Calcio si assicura un difensore di grande esperienza che può dare solidità a tutto il reparto di terza linea.

“Sono felice di rimanere al Modica – spiega Marco Basile – e mi fa tanto piacere che la società abbia creduto in me. Il Modica oltre ad essere la squadra della mia città ha un blasone tra i più importanti in Sicilia e vestire questa maglia e fare parte di questo progetto è per me motivo d'orgoglio. Il mio obiettivo ora – conclude il difensore del Modica Calcio - è quello di ricambiare questa fiducia”. Anche durante il weekend i dirigenti lavoreranno sodo per incontrare gli atleti della scorsa stagione, ma nel frattempo si pensa a rafforzare la squadra per poter affrontare con la dovuta serenità un campionato che si annuncia difficile. Nelle prossime ore, inoltre, si dovrebbe conoscere il nome del tecnico che guiderà i rossoblù e non è da escludere anche qualche colpo in entrata.