Dieta ipocalorica settimanale per dimagrire 3 kg: ecco cosa mangiare

La dieta ipocalorica settimanale promette di far dimagrire fino a 3 kg. E’ una dieta ideale in estate in quanto ricca di molta frutta e verdura.La dieta ipocalorica settimanale non è adatta poiché e restrittiva.

Ma vediamo nel dettaglio un esempio di menù settimanale completo, giorno per giorno, della dieta ipocalorica settimanale per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: Colazione con un mezzo pompelmo o frutta di stagione o una fetta di ananas fresco e un caffè senza zucchero. Pranzo: carne magra alla griglia, insalata mista e un tè verde. Cena: pesce magro o crostacei, insalata di verdure di qualsiasi tipo e a volontà e un caffè senza zucchero. Martedì: Colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di miele e un caffè senza zucchero o un frutto di stagione. Pranzo: macedonia di frutta in abboondanza e di qualsiasi combinazione ma senza zucchero, caffè o tè verde senza zucchero. Cena: hamburger magro abbondante e alla griglia, verdure crude in insalata o cotte al vapore.

Mercoledì: Colazione con un mezzo pompelmo o frutta di stagione o una fetta di ananas fresco e un caffè senza zucchero. Pranzo: preparate un'insalata di tonno o salmone con le verdure che si preferisce, condita senza olio ma con limone e aceto, un pompelmo rosa e un caffè senza zucchero. Cena: agnello o altra carne magra arrostita senza il grasso e verdure tipo spinaci cotti al vapore o insalata mista. Giovedì: Colazione con un mezzo pompelmo o frutta di stagione o una fetta di ananas fresco e un caffè senza zucchero. Pranzo: due uova sode, insalata mista e una fetta di pane di segale. Cena: pollo arrosto a volontà senza grasso e senza pelle e verdure in abbondanza cotte al vapore.

Venerdì: colazione con un mezzo pompelmo o frutta di stagione o una fetta di ananas fresco e un caffè senza zucchero. Pranzo: formaggi magri assortiti come fior di latte, ricotta o feta greca, spinaci in abbondanza e una fetta di pane di segale. Cena: pesce magro o crostacei, verdure crude in insalata o cotte al vapore. Sabato: colazione con un mezzo pompelmo o frutta di stagione o una fetta di ananas fresco e un caffè senza zucchero. Pranzo: macedonia di frutta a volontà e di qualsiasi combinazione ma senza zucchero. Cena: petto di pollo alla griglia, insalata mista e un pompelmo rosa.

Domenica: colazione con un mezzo pompelmo o frutta di stagione o una fetta di ananas fresco e un caffè senza zucchero. Pranzo: petto di pollo o tacchino alla griglia, insalata di pomodori carote o cavolfiore o broccoli o cavolo cotto e un pompelmo o una fetta di anguria. Cena: vitello o altra carne magra arrostita, verdure al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.