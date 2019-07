Stabilizzazione precari Asp Ragusa, interviene la Cisl Fp

Anche la Cisl Fp interviene sulla stabilizzazione dei precari dell'Asp di Ragusa che si concretizza dopo anni di attesa. Adesso si chiede di avviare le trattative per il piano triennale dei fabbisogni del personale. “Questa circolare dà la possibilità anche ai dipendenti precari della Sanità, amministrativi e tecnici, di essere assunti attraverso le previsioni della cosiddetta legge Madia"

Questo il commento del segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, dopo che la direzione generale dell’Asp iblea, attraverso le dichiarazioni del manager Angelo Aliquò, ha accolto la circolare dell’assessorato regionale alla Sanità sui precari storicizzati sottolineando che si adopererà per la stabilizzazione di Lsu, Puc e Asu. “Mi preme sottolineare – afferma il segretario Passanisi – come anche grazie ad un’azione diplomatica della segreteria regionale della Fp Cisl, prima con l’assessore Ruggero Razza, che ringraziamo per la sua disponibilità, e poi con i dirigenti dell’assessorato, si sia riusciti a tagliare il traguardo”. “Apprezziamo la disponibilità del direttore generale, Aliquò – continua il sindacalista – nell’aver fatto sua la circolare volendola applicare per i dipendenti dell’Asp di Ragusa. Significa gratificare le decennali aspettative di 260 dipendenti per i quali la Fp Cisl di Ragusa Siracusa è sempre stata in prima linea, tenendo alta l’attenzione anche con le amministrazioni precedenti”.

“Siamo naturalmente soddisfatti – conclude il segretario – e auspichiamo che si possa attivare in tempi ragionevolmente rapidi il percorso della stabilizzazione. Attendiamo, quindi, che le parti sociali siano convocate affinché si possa andare a discutere del piano triennale dei fabbisogni del personale e conoscere quale sia la capienza finanziaria stabilmente individuata. Elementi indispensabili per capire se si può concludere definitivamente una vertenza che va avanti da troppi anni”.