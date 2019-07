Giardinaggio: ecco gli strumenti più usati dagli italiani

Il giardinaggio è un’attività che tiene impegnati molti italiani, che si impegnano per coltivare il loro pollice verde e per avere un giardino rigoglioso. Per semplificare l’attività sono stati ideati degli strumenti per il giardinaggio che si posso facilmente reperire in negozi specializzati ed in siti web dedicati a questo settore.

Per acquistare in pochi minuti lo strumento di cui si ha bisogno, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti di alta qualità, ci si può affidare a migliorutensile, portale specializzato nella vendita dei migliori strumenti per il giardinaggio.

Zappa e rastrello

Tra gli strumenti essenziali per chi ama curare il giardino rientra sicuramente il rastrello. Si tratta di uno strumento molto utile, costituito da un manico alla cui estremità è fissata una barra con dei denti lunghi. A seconda del modello scelto, la barra può presentare cinque denti o dieci denti. Sono diverse le operazioni semplificate da questo strumento, ad esempio tenere pulito il giardino raccogliendo foglie velocemente, livellare il suolo ed anche distribuire in maniera uniforme il concime.

Insieme al rastrello, ogni amante del giardino dovrebbe acquistare anche una zappa. E’ facile notare le somiglianze tra questa e la vanga, mentre la differenza principale è che la lama della zappa è più affilata. Sono state prodotte zappe di materiali diversi, il consiglio che si dà di solito è di acquistare quelle realizzate in metallo, oppure con della plastica dura e resistente, per evitare di dover sostituire la zappa dopo poche settimane di utilizzo.

Trapiantatore

Anche il trapiantatore dovrebbe sempre far parte dell’armamentario per il giardinaggio. Si tratta di una paletta da impiegare quando si ha la necessità di sradicare delle piante per trapiantarle in una zona diversa del proprio giardino.

Questo strumento può essere realizzato in diversi materiali – metallo, legno e plastica sono i principali – ed è l’ideale per spostare delle piante di dimensioni contenute, mentre non è la soluzione migliore per trapiantare piante di grosse dimensioni e per le quali potrebbe essere necessario affidarsi a dei professionisti.

Oltre che di materiale diverso, i trapiantatori possono essere anche di dimensioni diverse. Si consiglia in particolare di fare attenzione allo spessore e di optare per i modelli con uno spessore maggiore, perché questo assicura più stabilità ed anche una durata complessivamente più lunga dello strumento.

Pala e vanga

La vanga è uno strumento che non può assolutamente mancare all’appello se si vuole tenere ordinato il proprio giardino. La lama della vanga può essere conficcata nel terreno, spinta verso il basso con i piedi, ed in questo modo può contribuire a muovere il terreno.

Sono diverse le operazioni per cui si può utilizzare una vanga, in generale questa riesce ad agire fino a delle profondità di circa 25 centimetri. E’ l’ideale non solo per muovere il terreno, ma anche per la piantumazione e per la delimitazione di specifiche aree del giardino, ad esempio delle aiuole.

Se si ha un giardino grande o se bisogna lavorare con delle quantità elevate di terreno, invece di comprare una vanga si potrebbe pensare di comprare una pala, che di fatto è semplicemente una vanga più grande.

Forbici

Per avere un kit completo bisogna acquistare anche un buon paio di forbici, o addirittura diverse forbici per le differenti operazioni che si potrebbe dover fare in giardino.

In commercio si trovano modelli con lame e con dimensioni diverse, ad esempio le forbici con i manici lunghi sono quelle pensate per la cura delle siepi, mentre le cesoie sono quelle ideali per occuparsi delle piante più grandi e per tagliare durante la potatura i rami spessi senza troppa difficoltà.

Si trovano in vendita anche delle forbici molto particolari, basti pensare a quelle progettate per tagliare le cime del basilico senza rovinare la piantina.