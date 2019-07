Vittoria, è morto anche Simone dopo Alessio: adesso sono due angeli

Adesso Simone e Alessio potranno tornare a correre e giocare insieme, proprio come stavano facendo quel terribile giovedì sera sul gradino di casa a Vittoria. La notizia che ha gettato nello sconforto la comunità vittoriese, riunitasi attorno ad Alessio per dargi l'ultimo saluto, è arrivata proprio mentre si svolgevano i funerali: Simone non ce l'ha fatta.

Il piccolo si trovava al Policlinico di Messina, gli erano già stati amputati entrambi gli arti inferiori, e le sue condizioni erano gravissime, stamattina ha smesso di vivere. Adesso sono due le vittime innocenti di una tragedia umanamente inconcepibile.