Pozzallo, differenziata raggiunge il 60 per cento

La raccolta differenziata dei rifiuti nel mese di giugno a Pozzallo ha raggiunto il 60% passando dal 20,7% di giugno 2018 al 59,7% di giugno 2019 . Tutto ciò grazie all’impegno della grande maggioranza dei cittadini pozzallesi che si sono adeguati ad un sistema di raccolta che, se da una parte richiede sacrifici, dall’altra porta la città a livelli di civismo degni della grande tradizione della città.

Tutto ciò è avvenuto con un appalto di un anno e quindi con poco tempo a disposizione. “ L’Amministrazione comunale è orgogliosa di aver tolto dalla discarica nel primo semestre 2019 1.300 tonnellate di rifiuti , avviate al riciclo, - afferma il sindaco Roberto Ammatuna - con un risparmio per il comune di Pozzallo di circa 200.000 €, rispetto al primo semestre 2018”. Ciò anche grazie al lavoro del Direttore per l’Esecuzione del Contratto, Santo Santaera e del suo collaboratore Claudio Conti. “In autunno – annuncia il sindaco Roberto Ammatuna - partirà il nuovo servizio della durata di 7 anni e siamo sicuri che con l’ulteriore impegno della grande maggioranza dei pozzallesi e le sanzioni ai cittadini che ancora si ostinano ad abbandonare i rifiuti per strada grazie al posizionamento di telecamere, Pozzallo potrà raggiungere i migliori comuni della provincia di Ragusa.

A quel punto potrà finalmente partire la tariffazione puntuale per cui i cittadini pagheranno solo per i rifiuti indifferenziati prodotti.