Danneggiato il canestro di Cava d'Aliga

Il canestro di Piazza Mediterraneo a Cava d'Aliga oggetto di spiacevoli attenzioni da parte di vandali. Sull'episodio interviene Forza Italia Giovani Scicli che reputa inaccettabile ciò che è avvenuto. Solo giovedì era stato rimesso con tempestività dal Comune, grazie all'intervento del nuovo Assessore Ignazio Fiorilla; eppure, dopo appena due giorni, lo stesso canestro è stato già danneggiato.

Grazie al canestro, la Piazza ha conosciuto un parziale ripopolamento, specialmente nel tardo pomeriggio, di ragazzi e bambini. Il canestro rappresentava un presidio di divertimento per questa parte della borgata. A questo punto, dinnanzi all'ennesimo immotivato gesto di inciviltà, Forza Italia Giovani chiede alla Giunta di procedere con l`installazione di una rete di videosorveglianza in Piazza. Un atto necessario anche per garantire la sicurezza dei residenti e di chi transita nell'area. Si abbia più rispetto del diritto al divertimento di ragazzi e bambini, si abbia più rispetto della Cosa Pubblica.