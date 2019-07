Miss Contea 2019, via alle iscrizioni

Stanno per partire le tappe per le iscrizioni alla seconda edizione di Miss Contea 2019. Le aspiranti partecipanti al concorso di bellezza più famoso di Modica da domenica 14 luglio in poi, nei più frequentati lidi delle spiagge modicane troveranno i banchi dedicati alla compilazione dei moduli di iscrizione al concorso.

L'iscrizione darà la possibilità di partecipare poi, alle selezioni, fino alla sfilata finale in Piazza Matteotti, in programma il 18 agosto alle ore 21. Quest'anno nessun limite di età alla partecipazione e soprattutto, per la prima volta, si incoronerà anche Mister Contea! L'appuntamento è il 14 luglio da Corallo, il 20 da Scirocco e il 21 all'Oasi Maganuco. Per tutte le info, visitate la pagina facebook Miss Contea 2019.