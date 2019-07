Il Modica Calcio riconferma Cassibba

Il Modica Calcio, inizia a delineare quale sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Promozione. La dirigenza presieduta da Michele Zocco e i suoi più stetti collaboratori, puntano come è giusto che sia alla riconferma dello “zoccolo duro” della passata stagione e a tal proposito ha raggiunto l'accordo con il difensore Alessandro Cassibba, per il quarto anno consecutivo.

Il capitano dei “Tigrotti” è stato voluto fortemente dal Direttore Generale Pippo Vicari, che non ha comunque trovato ostacoli nel resto della dirigenza che punta all'esperienza di Cassibba per dare solidità al reparto arretrato. Nelle prossime ore, i dirigenti incontreranno tutti gli atleti della scorsa stagione,ma, nel frattempo ci sono trattative ben avviate e che potrebbero chiudersi nelle prossime ore con un difensore, un centrocampista e un attaccante che potrebbero fare comodo alla causa rossoblù. “Rimango a Modica con rinnovate motivazioni.

Il progetto della nuova dirigenza è interessante e soprattutto valido – spiega Alessandro Cassibba – vestire la maglia della mia città è per me un grande onere, ma allo stesso tempo un grandissimo onore. Ringrazio la dirigenza per la fiducia che ha riposto in me e spero di ripagarla sul campo".