Halep nuova regina di Wimbledon, Serena Williams al tappeto

E' Simona Halep la nuova regina di Wimbledon. Nulla da fare per Serena Williams, che cercava il 24° titolo in singolare in una prova del Grande Slam, al fine di eguagliare la primatista storica Margaret Smith Court. La 27enne rumena, numero 7 del mondo e del seeding, che ha

ritrovato di recente la miglior forma, nell'odierna finale femminile del Major britannico, andata in scena sull'erba del Centre Court dell'All England Lawn Tennis Club di Londra, si e' imposta sulla 37enne statunitense, numero 10 del ranking internazionale e 11esima forza del tabellone, in meno di un'ora di gioco, col punteggio di 6-2 6-2. Per la Halep, ex numero uno del mondo, si tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. Per lei era la prima finale a Wimbledon; la quinta nei quattro Major. Per la Williams invece era l'atto conclusivo numero 32 nei tornei dello Slam, la undicesima finale a Londra, dove ha trionfato sette volte (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016).

La statunitense non vince un Major dagli Australian Open del 2017. Senza storia la finale di oggi, dove la Williams e' sembrata "bloccata" dalla tensione. La Halep ha dominato e ha comandato il match dall'inizio alla fine.

