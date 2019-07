Dieta Scotti o Dietidea: il metodo per dimagrire in 7 giorni

La dieta Scotti o Dietidea è una dieta ideale per dimagrire 3 kg in una settimana. La dieta Scotti arriva dal brand leader del settore alimentare Riso Scotti, in collaborazione con uno dei più grandi nutrizionisti italiani, il professor Nicola Sorrentino, l’azienda lancia sul mercato Dietidea.

La dieta Scotti o Dietidea è una dieta detox che ha come base il riso, il cereale del benessere. La dieta Scotti o Dietaidea è una dieta dieta ipocalorica bilanciata, ideale per chi non voglia rinunciare alla bontà e ai sapori italiani trascorrendo molto tempo fuori casa. La dieta Scotto o Dietidea è più di un semplice progetto online, punta ad essere un punto di riferimento del mangiar sano, collettore di buone pratiche e consigli che ti aiutino a seguirle»- ha commentato Christian Nucibella, CEO di FiloBlu. Ma come funziona e cosa si mangia nella dieta Scotti o Dietidea?

Secondo il menu previsto per la dieta Scotti o Dietidea, a colazione si può mangiare una barretta di riso e cioccolato con un bicchiere di acqua alla mandorla. Pranzo un piatto accompagnato dalle minigallette di riso con chia e quinoa. Spuntino: un croccante di riso, pistacchi e miele: Cena: verdure e riso integrale per cena. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.