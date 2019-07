Su Whatsapp la nuova funzione Edit

Arriva su Whatsapp una nuova opzione che permetterà di modificare le immagini ricevute o inviate nella chat sfruttando un editor integrato. La funzione, che rimane per il momento in test su Android e iOS ma non ancora attiva nelle beta, evita di scaricare l'immagine per procedere alle modifiche senza lasciare l'app.

Gli sviluppatori hanno aggiunto la voce "Edit" al menu attivando la visualizzazione a tutto schermo dell'immagine (è sulla barra inferiore su iOS e nel menu a tre pallini su Android). Selezionando "Edit" si potranno usare gli strumenti per disegnare sull'immagine, ritagliarla e aggiungere emoji. Come ogni funzione di WhatsApp in fase di sviluppo, non è possibile prevedere quando il team deciderà di attivarla nelle beta.