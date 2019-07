Vittoria, stipulato accordo tra Commissione del Comune e Anac

Stipulato tra la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria e ANAC un accordo di vigilanza collaborativa sugli affidamenti dei servizi comunali di gestione e ciclo integrato dei rifiuti nonché dei tributi locali.

E’ una iniziativa assunta dalla Commissione ai fini di rafforzare le condizioni di legalità e di trasparenza nella gestione dei servizi strategici per la municipalità come già avvenuto per il Bando per la concessione dei box del Mercato Ortofrutticolo Comunale. Per effetto dell’accordo di collaborazioni sono stati già differiti i termini di ricezione delle offerte della gara per la gestione dei rifiuti nel territorio comunale. La sottoscrizione dell’accordo con L’ANAC” dichiara la Commissione” rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione che le Istituzioni prestano a settori particolarmente sensibili, in quanto ad alto rischio di infiltrazioni da parte del crimine organizzato e di comitati d’affari, anche con l’obbiettivo di fornire servizi qualitativamente migliori alla cittadinanza.