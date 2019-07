Il tour di Jovanotti fa tappa a Castelvolturno

Il Tour di Jovanotti che sta conquistando i lidi di tutta Italia arriva a Castelvolturno, oggi, sabato 13 luglio. Non un semplice concerto ma un'intera giornata in spiaggia a contatto con il mare, e giochi, canti e balli fino a tarda notte.

Uno spettacolo che trasforma i litorali italiani grazie all'eccezionale villaggio che ricorda un grande lunapark. Oltre al concerto, il divertimento, di cui Estathe' sara' regista. Delle sfide in acqua o sulla spiaggia firmate Estathe', la Water Run e' stata nelle tappe precedenti la piu' amata dal pubblico: intrepide corse sui tappeti galleggianti per dare prova di equilibrio e di resistenza da veri ninja, schivando i colpi dei "disturbatori". E tappa immancabile per dissetarsi prima o dopo i giochi, il coloratissimo beach bar di Estathe' creato con materiali 100% riciclabili.

Tutte le attivita' vanno di pari passo con l'attenzione per l'ambiente, uno dei temi importanti del tour, condiviso anche dalle aziende che sostengono l'evento. Estathe' adotta metodi di produzione che proteggono gli ecosistemi dove sono coltivate le foglie di the', nella salvaguardia delle persone e dell'ambiente. E ha deciso di dedicare la special edition dell'estate ispirata al Jova Beach Party a un unico formato, la lattina: il 100% delle lattine Estathe' e' fatto con alluminio riciclato, materiale che e' interamente riciclabile infinite volte.

E in piu' Estathe' ha realizzato con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) Riciclette per ciascuna tappa: una a tappa verra' donata al WWF e messa all'asta per raccogliere fondi da destinare ad attivita' ambientali.

(ITALPRESS)