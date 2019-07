Domani Vittoria si ferma per salutare il piccolo Alessio

Saranno celebrati domani mattina i funerali del piccolo Alessio morto tragicamente a seguito dell'incidente avvenuto giovedì sera, mentre si trovava seduto sullo scalino di casa insieme al cuginetto rimasto ferito in maniera gravissima. I funerali si svolgeranno nella Basilica di San Giovanni Battista alle ore 10.30.

Il corteo funebre muoverà dalla casa dove lo sfortunato bambino viveva insieme ai suoi cari, la mamma, il papà e la sorellina, in Via 4 Aprile, per giungere fino alla Basilica dove ad attendere il feretro ci saranno tutti i conoscenti e gli amici della famiglia che vorranno stringersi nel dolore alla famiglia, ma anche tanti cittadini rimasti sconvolti da un fatto gravissimo che ha scosso non solo la città ma tutto il territorio.