Stabilizzazione precari sanità, il commento di Rita Floridia

“Un importante risultato, grazie al lavoro e la collaborazione di chi si è adoperato per la stabilizzazione del personale precario storicizzato negli enti locali territoriali, compresi i 260 lavoratori della provincia di Ragusa" Così Rita Floridia consigliere comunale di Modica commenta la notizia della stabilizzazione dei precari della sanità.

“Da parte nostra, siamo contenti che siano servite le iniziative di confronto, nei mesi scorsi, promosse dal Sindaco, Ignazio Abbate, con i lavoratori stessi, l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza che abbiamo ricevuto a Palazzo di Città e con i massimi vertici dell’ASP. Come capogruppo di Modica 2018, sento enorme soddisfazione dopo la circolare emanata dall’assessorato regionale alla Salute e indirizzata ai manager delle Aziende Sanitarie Provinciali, che fornisce le indicazioni operative -peraltro già recepite dal Direttore generale dell’ASP Ragusa, dottor Angelo Aliquò- per applicare i contenuti di questa circolare che è quell’atto concreto che garantisce una risposta alle rivendicazioni, di lavoratori ‘precari’ sulla carta ma indispensabili nei fatti e che è la plastica dimostrazione di come la Politica possa avere una ‘P’ maiuscola, intervenendo a tutela dei Cittadini”.

La Floridia ringrazia anche il direttore generale dell’ASP, Angelo Aliquò, che da subito si è adoperato, per trovare una soluzione alla questione e che ha già dato disposizione ai suoi uffici per dare immediata applicazione ai contenuti della circolare, visto che c’è già la copertura finanziaria necessaria”.