Graziano da Modica a Capo Nord in sella alla sua Ducati

Un altro giovane modicano, amante dei motori sta per iniziare un' avventura tanto bella quanto impegnativa: raggiungere Capo Nord a bordo della sua amata moto Ducati. Un modo speciale per festeggiare i suoi 150.000 km in sella alle Ducati, partendo dalla punta più a Sud dell'Europa fino ad arrivare a quella più a nord, il circolo Polare artico.

Graziano Bonomo partirà domenica 14 luglio da Modica con prima destinazione il porto di Palermo, nella sua avventura non sarà solo. Al suo fianco un "fratello ducatista catanese che ha conosciuto in uno dei suoi tour in giro per l'Italia qualche anno fa, Francesco Grasso. I due si imbarcheranno con destinazione Civitavecchia dove attraccheranno il giorno dopo alle 6 del mattino, poi si percorrerà l'Italia in direzione Brennero e via per tutta la Germania per passare da Copenaghen, e verso la Svezia, con obiettivo Capo Nord. Il ritorno avverrà attraverso i fiordi norvegesi, la Danimarca, la Germania , la Svizzera e ancora l'Italia questa volta via terra.

Graziano Bonomo vuole ringraziare il suo guru per quanto riguarda itinerari e percorsi meravigliosi, Paolo Pirozzi recordman 600. 000 km percorsi solo con Ducati, che vanta diversi worldrecord in sella alle sue moto e che proprio qualche settimana fa è stato a Modica a girare un video con una Ducati. Sarà possibile seguire in tempo reale su instagram l'avventura di Graziano e Ciccio su: @grailpog e @franz848