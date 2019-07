Cantieri autostradali sulla Me-Ct e Cassibile-Rosolini

Sono stati avviati gli interventi di manutenzione del verde nelle tratte Autostradali Messina-Catania e Cassibile-Rosolini (della Siracusa-Gela), in entrambe le direzioni di marcia. I lavori saranno eseguiti sia in orario diurno che notturno, in tutti gli svincoli e rampe d’uscita ed entrate, e nell’intero spartitraffico. Le conclusioni sono pianificate nella prima decade di ottobre.

I cantieri non saranno operativi nelle giornate di esodo d’agosto. Per effettuare le manutenzioni sarà necessario chiudere di volta in volta le corsie di emergenza, marcia e sorpasso, nonché le rampe di uscita e di entrata. In corrispondenza dei cantieri la viabilità avrà limite di velocità di 60 km/h (nelle rampe autostradali 40km/h) e vigerà il divieto di sorpasso. Ad eseguire i lavori saranno le ditte: per la Siracusa Gela, Mammana Michelangelo di Castel di Lucio; per gli svincoli ME-CT, la Intercontinentale Servizio Igiene srl di Messina; per lo spartitraffico ME-CT, la Effe Costruzioni srl di Santa Teresa Riva.