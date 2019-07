Mai stata sul cammello? Stasera a Scicli con I villeggianti

La meravigliosa 85enne Silvana Bosi in scena stasera, sabato 13 luglio, a Villa Penna a Scicli dove continua la rassegna “Villeggianti”. Straordinario successo di pubblico per i primi spettacoli della rassegna teatrale estiva organizzata da Officinoff. In scena “Mai stata sul cammello?” di Aldo Nicolaj.

Olga è una vecchia signora novantenne, arzilla, intraprendente, che non dimostra l’età che ha, a cui piace mangiare dolci e giocare. La vittima preferita dei suoi giochi è la figlia, Elsa, alla quale poco concede in fatto di vita privata. A lei rimprovera di non essere riuscita a costruirsi una vita decente, di essere invecchiata troppo presto e di non saper sfruttare le occasioni che le si propongono. Tra le due s’inserisce Iris, giovane domestica tuttofare, fanatica di telenovela, che riesce a mediare tra i loro opposti caratteri, ottenendo le rispettive confidenze.

Un’energica novantenne ed una figlia succube che, incerta, si muove tra il senso di colpa, l’obbligo morale ed il desiderio di libertà, portandoci a un tema universale e attuale, con l’ironia tragicomica tipica delle commedie di Nicolaj.