Chiesa resta, per De Rossi la porta è ancora aperta

"A noi non risulta che Federico Chiesa voglia andare via, ne' da lui, ne' dal suo entourage, compreso Enrico che e' mio amico e con cui abbiamo giocato insieme.

Finche' non verra' in America non capiremo quello che vuole fare ma e' stato detto cento volte da parte del presidente che rimane alla Fiorentina e ha un contratto lungo". Vincenzo Montella prova una volta di piu' a spazzare via ogni dubbio sul futuro in viola del giovane attaccante. Per quanto riguarda invece De Rossi, "lo ha detto anche Joe Barone che e' un obiettivo perche' potrebbe dare tanto. Abbiamo insistito tanto per farlo arrivare alla Fiorentina perche' era molto motivato ma nell'ultimo periodo, almeno personalmente, ho un po' smesso perche' credo che debba decidere in tutta serenita'.

Non so cosa decidera' alla fine, qui aveva ed ha una porta aperta". Lo stesso Barone nelle scorse ore ha schiuso le porte a un possibile arrivo in viola di Mario Balotelli. "Se lo valuto da esterno, Balotelli e' un calciatore che ha prospettive e potenzialita' anche inespresse. Da qui pero' a dire che possa essere un giocatore della Fiorentina ci sono tanti ragionamenti da fare", frena Montella.

(ITALPRESS)