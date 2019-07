Psoriasi, come curarla e rimedi naturali

Psoriasi, come curarla e i rimedi naturali che aiutano a tenere sotto controllo la malattia infiammatoria della pelle. La psoriasi si manifesta in maniera più evidente soprattutto nel periodo invernale mentre nella stagione estiva, grazie all’esposizione al sole e ai bagni in mare, si riduce.

La psoriasi, che interessa soprattutto cuoio capelluto, gomiti, ginocchia, schiena e natiche, può talvolta interessare anche mani, piedi e femore manifestandosi con un’artrosi psoriasica. Tra le parti del corpo colpite, possono figurare anche le unghie. Ma come curare la psoriasi e quali sono i rimedi naturali e gli alimenti che possono ridurne i sintomi?. Per curare la psoriasi naturalmente la prima cosa da fare è correggere l’alimentazione. Per combattere la psoriasi è necessario che la dieta si basi su alimenti vegetali freschi come frutta e verdure di stagione, ancora meglio se a km zero.

La dieta di chi soffre di psoriasi deve essere ricca di fibre ed in particolare deve essere ricca di cereali integrali e legumi e non devono mancare semi oleosi come mandorle, noci, nocciole, pinoli. Tra gli alimenti da privilegiare non manca il pesce, soprattutto quello azzurro (sardine, sgombri, aringhe…) che è ricco di acidi grassi omega-3. Ci sono alcuni alimenti che chi soffre di psoriasi dovrebbe evitare nella propria dieta giornaliera, vediamo quali.. Chi soffre di psoriasi dovrebbe evitare il consumo di latticini e carne rossa e limitare di assumere zuccheri e alcol (alimenti che favoriscono le infiammazioni).

Gli studi hanno rilevato delle correlazioni tra psoriasi e glutine: il glutine, proteina contenuta nel frumento e che consente la lievitazione del pane, innesca la produzione di anticorpi contro la gliadina (una componente del glutine). Nel sangue dei soggetti con psoriasi sono stati isolati proprio gli anticorpi contro la gliadina, segnale che non c’è una buona compatibilità tra il glutine e i meccanismi fisiologici che si celano dietro la psoriasi.