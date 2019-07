Whatsapp, ecco come recuperare i messaggi cancellati

Su Whatsapp, come tutti sanno c'è una funzione che consente di cancellare i messaggi già inviati. Sono tanti gli utenti che però dinanzi ad un messaggio archiviato, desiderano tornare a leggere punto per punto il contenuto. Come ovvio, WhatsApp non garantisce una funzione di recupero per i messaggi eliminati, ma su Google Play esiste un’applicazione che permette di farlo.

Si chiama “Notification History” e serve proprio a questo. Notification History consente a tutti gli utenti di memorizzare in automatico ogni notifica in entrata sul proprio dispositivo. Tale caratteristica è determinante, dato che rende l’eliminazione del messaggio praticamente inutile. Grazie a quest’app, sarà possibile avere una copia esatta del messaggio eliminato.