Ecco come stare su Whatsapp in incognito

E' possibile leggere tutto senza entrare in Whatsapp e quindi senza che compaia il vostro ultimo accesso. Spesso capita che entrando su WhatsApp per leggere un messaggio, il disturbatore di turno, vedendo l’ultimo accesso recente o lo stato “online“, non esiti a contattarvi. Ma a quanto pare esiste un rimedio gratuito per evitare di essere visti online e di avere un ultimo accesso recente.

Basterà scaricare un’applicazione dal Play Store o da internet in formato APK. Si chiama Unseen, app che serve proprio per non essere visti anche se leggete un messaggio. Questa è una piattaforma supplementare che offre la visione di tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. In questo modo potrete leggerli lì e non necessariamente aprendo l’app in verde. utilizzando questo escamotage neanche l’ultimo accesso sarà aggiornato.