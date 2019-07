Vittoria, fiaccolata per Alessio e Simone: anche la comunità Grest in lutto

Anche la comunità diocesana dei Grest è in lutto per la tragedia di Vittoria. Una fiaccolata e un momento di preghiera è stato organizzato oggi pomeriggio a Comiso alla presenza del vescovo monsignor Carmelo Cuttitta. Sia Alessio, il bambino che ieri sera ha perso la vita, sia il cuginetto che adesso si trova ricoverato a Messina in gravissime condizioni stavano vivendo questa esperienza.

Nel loro ricordo proprio oggi si conclude a Comiso l'esperienza con l’incontro di tutti i bambini e di tutti gli animatori della Diocesi. Alessio e il cuginetto hanno partecipato al Grest della parrocchia San Domenico Savio di Vittoria. Il programma dell’appuntamento di oggi pomeriggio è stato modificato introducendo un ricordo di Alessio e un momento di preghiera per il cuginetto e per le due famiglie distrutte dall'immensa tragedia che ha scosso l'opinione pubblica. Alla cerimonia presente anche il vescovo della Diocesi di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta.