Virtu Ferries: i maltesi apprezzano la campagna siciliana

Virtu Ferries, chiamata in causa per una campagna pubblicitaria ritenuta offensiva dal sindaco di Modica, anche attraverso la nostra testata giornalistica intende rispondere alla richiesta di scuse fatta da Abbate. In una nota a firma James Vella, marketing manager Sicily, la Virtu Ferries si dice a dir poco sorpresa dalla reazione del Sindaco di Modica.

"Virtu Ferries spende migliaia di euro l’anno per promuovere la Sicilia a Malta. Il nostro marketing copre diversi aspetti delle attrazioni turistiche siciliane. Questo particolare manifesto pubblicitario vuole promuovere il turismo siciliano rurale e le campagne che sono molto richieste dai turisti maltesi. Migliaia di turisti maltesi visitano, infatti, ogni anno la Provincia di Ragusa e cio’ può essere confermato dalle numerose presenze nei ristoranti e negli agriturismi concentrati nelle campagne, oltre che dagli investimenti che numerosi cittadini maltesi hanno fatto nel territorio, acquistando case rurali. Tale fenomeno deve il suo contributo anche all’ azione promozionale e di marketing che Virtu Ferries ha continuato a fare negli anni.

Non riusciamo a capire perché una splendida foto raffigurante un aspetto del bellissimo territorio siciliano sia stata considerata offensiva da parte del Sindaco di Modica. Il Sindaco - forse - dimentica che la campagna siciliana e’ un'enorme attrazione turistica soprattutto per i turisti maltesi, che non hanno il privilegio di godere di aree verdi e incontaminate come quelle che offre l’altopiano ibleo con i suoi paesaggi agricoli, fonte di tutti quei prodotti caseari molto apprezzati dai cittadini maltesi ed esportati quotidianamente proprio dalle aziende siciliane". Virtu Ferries coglie l'occasione per ringraziare tutti i partner siciliani che hanno collaborato con loro negli ultimi 30 anni.