Ragusa, operi al lavoro per interventi di sfalcio e diserbo

Diverse squadre di operai al lavoro per gli interventi di sfalcio e diserbo programmati dal Comune di Ragusa. Va avanti a ritmo serrato l'intervento di sfalcio e diserbo delle strade ed aree del territorio comunale.

Su precise disposizioni dell'assessore al verde pubblico e decoro urbano Giovanni Iacono gli uffici tecnici comunali a cui è affidato il coordinamento di detto servizio, hanno in parte attuato un piano che vede all'opera diverse squadre di operai. “La grande estensione del nostro territorio comunale - afferma l'assessore Iacono – comporta per il Comune una mole di lavoro non indifferente per ciò che concerne gli interventi di sfalcio e diserbo che siamo chiamati ad attuare soprattutto nei mesi estivi in cui esiste maggiormente il rischio concreto di incendi in alcune zone della città.

Per questo motivo settimanalmente con i nostri uffici, lavorando in maniera incessante, attuiamo un preciso crono programma di lavori che deve tenere necessariamente conto di alcune priorità. Stiamo infatti completando una serie di interventi sia a San Giacomo, nel villaggio Poggio del Sole, nelle contrade Carcara e Tre Casuzze, sulla ex S.P. n. 9 ed a Marina di Ragusa. Proprio a Marina inoltre, abbiamo previsto la bonifica di alcune vie tra cui via Vulcano e via delle Sirene. Entro la prossima settimana sono programmate ancora operazioni di sfalcio e pulizia dei marciapiedi delle strade della città alberate soprattutto con i tigli ( Viale Colajanni, via Livatino, via Almirante, via Falcone).

Una squadra nello stesso periodo interverrà nelle ville comunali e completerà anche i lavori, già in atto, sulla strada di ingresso alla città dal lato della vecchia arteria per Modica”.