Oltre 160 mila euro destinati a Pozzallo

Pozzallo riceve un altro importante finanziamento che verrà utilizzato per l'installazione di quaranta telecamerre in città. La Prefettura di Ragusa ha trasmesso al Comune il decreto di finanziamento del progetto relativo alla video sorveglianza per un importo di oltre 160 mila euro.

"Si tratta – afferma il Sindaco – di uno straordinario risultato che finalmente consentirà alla città di Pozzallo, unico comune in provincia a beneficiare di un simile finanziamento, di poter installare numerosi sistemi di video sorveglianza in tutto il perimetro urbano della città. Tutto questo consentirà di poter meglio garantire, soprattutto in un Comune in cui il personale della Polizia Municipale è praticamente decimato, non solo la sicurezza dei cittadini, ma soprattutto di poter scongiurare quegli atti di inciviltà, specie nel settore dell’abbandono dei rifiuti, che si sono verificati in alcune zone della città".

Ammatuna ringrazia il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ragusa per aver premiato gli sforzi messi in atto dall' amministrazione comunale e per aver contribuito alla realizzazione di questo straordinario risultato. L'installazione potrà avvenire l'anno prossimo.