Tony Pellegrino alla fashion night firmata Feleppa

Ancora un appuntamento con la moda per il team #Art and science by ToniPellegrino" impegnato, sabato 13 luglio, nel backstage di una fashion night siciliana firmata Feleppa. Il brand Made in Italy nato dalla creatività delle gemelle Francesca e Veronica Feleppa - note al grande pubblico per la partecipazione come tutor a “Detto, Fatto” presenterà la nuova collezione donna Primavera/Estate 2020.

Sarà il Capo dei Greci Taormina Coast - Resort Hotel & SPA, a ospitare l’evento che anticipa la presentazione ufficiale della collezione in programma a Milano, a settembre, in occasione della Settimana della Moda. Già presenti in oltre 500 boutique in Italia e all’estero con il loro marchio, Francesca e Veronica sono costantemente impegnate nello sviluppo di nuovi progetti. A febbraio di quest’anno hanno lanciato la prima capsule collection sposa “Feleppa Bride” e lo scorso giugno hanno presentato a Pitti Bimbo la prima collezione junior “Le Gemelline by Feleppa”, dedicata a baby e bambine dai 6 mesi ai 14 anni. A guidare il lavoro in backstage del team #ART AND SCIENCE, che vedrà insieme una rappresentanza di tutti e cinque i saloni del brand fondato da Toni Pellegrino, sarà Salvo Peluso, titolare del salone di Noto (Sr).

Lavoreranno dietro le quinte i siciliani Eveline Pellegrino, Carmelo Agosta, Salvo Castiglione, Ausilia Collemi, Richard D’Aquino, Stefania Ferro, Marta Giuspino, Anthony Leonardi, Gessica Maltese, Federica Marziano, Carmen Nastasi, Lucrezia Trovato e Gianni Urso insieme con i pugliesi Stefano Brescia, Emilia Capriati, Carmen Masino e Michele Tedesco. La serata è organizzata da Carlo Di Somma e Rds Studio in collaborazione con diverse aziende siciliane che daranno un contributo di stile e di gusto all’evento. Media partner di questa fashion night è Sudlook, il giornale siciliano che si occupa di Lifestyle, moda, cibo e good news, che racconterà i momenti più belli della serata.