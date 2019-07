Torna la grande musica fra i vicoli di Ragusa Ibla

La grande musica classica tra i vicoli di Ragusa Ibla grazie alla 28^ edizione della manifestazione “Ibla Grand Prize”, il concorso internazionale che vede la partecipazione di giovani talenti da tutto il mondo pronti a sfidarsi in musica per vincere la possibilità di esibirsi nei più importanti teatri dell’Europa, dell’Asia e dell’America, avviando così una propria carriera di successo.

Il sindaco Peppe Cassì, l’assessore al Turismo Ciccio Barone e il direttore artistico della manifestazione, il maestro Salvatore Moltisanti, hanno svelato il programma di appuntamenti che si svolgeranno dal 18 al 24 luglio, quest’anno dedicati alla memoria di Salvo Di Fini, assessore alla cultura proprio negli anni di avvio di Ibla Grand Prize. A ricordarlo c’erano anche il figlio Cesare e la funzionaria comunale Iana Dell’Albani che 28 anni fa sostenne presso l’Amministrazione la proposta della manifestazione. Sarà presentato inoltre il documentario girato lo scorso anno e dedicato alla storia del concorso, realizzato dal producer Leonardo Barrile della società Samarcanda Film, che l’estate scorsa concluse proprio a Ibla un lungo tour al seguito degli artisti di Ibla Grand Prize nelle varie tappe in Asia e in America.

Il film sarà proiettato per la prima volta il 18 luglio all’auditorium San Vincenzo Ferreri e sarà riproposto ogni sera alle 22:30. Infine anche per questa edizione ritorna la borsa di studio elargita dal Rotary Club di Ragusa: “Ibla Grand Prize è cultura ma anche un momento di servizio – commenta Pietro Di Quattro, nuovo presidente del club service - perché promuove il territorio e veicola il nome della nostra terra nei siti e nei posti più qualificati e autorevoli. Per questo premiamo uno dei partecipanti all’interno di un concerto che è aperto ai soci Rotary”.