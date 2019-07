Ristoro per i pellegrini di S. Biagio a Comiso. Domenica, 14 luglio in occasione della Processione in onore di S. Biagio, come vuole la tradizione, l’AVIS di Comiso offrirà ai pellegrini devoti al Patrono San Biagio, bottigliette di acqua fresca.

Il punto di ristoro avrà luogo presso la Chiesa dei Santi Apostoli.