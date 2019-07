Serena Williams-Halep, la finale femminile a Wimbledon 2019

Serena Williams contro Simona Halep: sara' questa la finale femminile di Wimbledon 2019, in programma sabato sui campi in erba londinesi dell'All England Club. La 37enne statunitense, che andra' a caccia dell'ottavo sigillo, si e' sbarazzata per 6-1 6-2 di Barbora Strycova mentre la Halep, settima testa di serie, si e' imposta in 72 minuti su Elina Svitolina per 6-1 6-3.

Domani in programma le due semifinali maschili, a partire dall'attesissimo confronto - il 40esimo di sempre - fra Roger Federer e Rafa Nadal: i due torneranno ad affrontarsi a Wimbledon per la prima volta dalla finale 2008 vinta al quinto per 9-7 dal maiorchino. Nell'altra semifinale, invece, il numero uno del mondo Novak Djokovic affrontera' Roberto Bautista Agut.

(ITALPRESS)