Hamilton: Ferrari più veloce, ha fatto passi avanti

Con 79 Gran premi vinti in carniere e cinque successi sulla pista di Silverstone, domenica sera Lewis Hamilton potrebbe diventare, in caso di successo, il primo pilota a trionfare per sei volte sul circuito britannico.

"E' un privilegio essere qui, perche' il GP di Gran Bretagna e' il piu' speciale dell'anno, per le tante persone che vengono a vederci, con tante bandiere britanniche sugli spalti e quindi c'e' adrenalina, c'e' pressione. Ci sara' tutta la mia famiglia che verra' a vedermi" rivela il cinque volte campione del mondo della Mercedes. "Sono qui per migliorare. L'ultima gara e' stata difficile per me, ma speriamo che anche domenica sia una bella battaglia e speriamo di avere un'opportunita' per migliorare" dice il leader della classifica piloti. "Comunque nel team non c'e' preoccupazione, non veniamo qui con sensazioni negative, anche se siamo consapevoli che Red Bull e Ferrari hanno fatto dei passi avanti rispetto alle gare precedenti e per questo ci aspettiamo di essere piu' vicini: anche l'anno scorso la Ferrari e' stata piu' veloce e anche la Red Bull con il nuovo motore sembra poterlo esserlo" le parole di Hamilton.

