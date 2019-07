Dieta del riso e della mela per dimagrire in fretta 3 kg

La dieta del riso e della mela è una delle diete estive più seguite per dimagrire subito di 3 kg in una settimana. La dieta del riso e della mela è una dieta ipocalorica. La dieta del riso e della mela si basa principalmente sul consumo di questi due alimenti abbinati naturalemente ad altri cibi proteici come carne e pesce.

La dieta del riso e della mela aiuta a perdere peso velocemente se abbinata anche ad una regolare attività sportiva. La dieta del riso e della meal non può essere seguita oltre i 7 giorni per non incorrere in squlibri dannosi per la salute dell’organismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale della dieta del riso e della mela per dimagrire velocemente 3 kg. Lunedì: colazione: un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un thè. Spuntino: una mela e fragole in macedonia senza aggiunta diu zucchero.Pranzo: nasello al vapore, insalata mista e una piccola fettina di pane di segale. Merenda: una mela verde. Cena: risotto ai funghi, due frutti di stagione, un vasetto di yogurt di riso.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un tè verde con foglie di menta e senza aggiunta di zucchero. Spuntino: insalata di mela, fragole ed arance. Pranzo: una vaschetta di fiocchi di latte, uno yogurt al riso, fragole condite con il succo di limone. Merenda: una mela cotta. Cena: Due uova sode con contorno di verdure bollite con 30 gr di riso e insalata mista con un cucchiaino di olio, sale e limone. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un tè verde. Spuntino: una mela verde. Pranzo: 100 gr carne bianca alla piastra, spinaci lessi e una fetta di pane di segale o integrìegrale o due gallette di riso. Merenda: una mela rossa. Cena: 2 pomodori ripieni di riso lessato con verdure, cavolfiore condito con un cucchiaino di olio, un vasetto di yogurt bianco, una galletta di riso.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un tè verde senza aggiunta di zucchero. Spuntino: macedonia con pezzi di mela ed arancia. Pranzo: 60 gr ricotta, insalata mista e due fette biscottate integrali o crackers integrali. Merenda: 1 bicchiere di frullato di frutta (mela) pera, arancia, meloncillo. Cena: riso con sugo di pomodoro a crudo, carciofi con due fette di prosciutto crudo conditi con un cucchiaino di olio, sale e limone. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un tè verde senza zucchero. Spuntino: una mela. Pranzo: bresaola e rucola condita con un cucchiaino di olio, sale e limone, 2 gallette di riso. Merenda: Purè di mele con crema dietetica e cannella. Cena: risotto con pomodoro e funghi, finocchi al vapore, un vasetto di yogurt al riso.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un tè verde senza zucchero. Spuntino: una mela. Pranzo: 60 gr di riso con 50 gr di tonno al naturale, peperoni alla piastra. Merenda: una mela cotta. Cena: minestrone di verdure, carote alla Julienne, un vasetto di yogurt bianco, 3 gallette di riso. Domenica: colazione con un bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, tre gallette di riso, un tazzina di caffè o un tè verde. Spuntino: Una mela cotta. Pranzo: 60 gr risotto allo zafferano, insalata mista e una fetta biscottata integrale. Merenda: una mela. Cena: petto di pollo o tacchino alla piastra, spinaci.

La dieta del riso e della mela è una dieta che consente di disintossicarsi e fare il pieno di vitamine preziose. Il riso da sempre viene considerato un ottimo alleato per perdere peso perchè sazia ed è molto più digeribile di pasta e pane e se usato integrale permette di avere un ottimo apporto di fibre. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.